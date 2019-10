மாவட்ட செய்திகள்

ஏழை பெண்களுக்கு தாலிக்குதங்கத்துடன் திருமண நிதி உதவி வழங்கும் திட்டத்தால் ஜெயலலிதா பெயர் என்றும் நிலைக்கும் - அமைச்சர் பாஸ்கரன் பேச்சு + "||" + Marriage Financial Assistance with Thali Gold for Poor Women

