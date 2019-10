மாவட்ட செய்திகள்

இயற்பியலை எளிமையாக கற்று கொடுத்ததால் ஜனாதிபதியிடம் நல்லாசிரியர் விருது பெற்ற தமிழர் + "||" + Because he taught physics simply To the President Nallaciriyar award-winning Tamil

இயற்பியலை எளிமையாக கற்று கொடுத்ததால் ஜனாதிபதியிடம் நல்லாசிரியர் விருது பெற்ற தமிழர்