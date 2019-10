மாவட்ட செய்திகள்

கூடலூர் வழியாக கேரளாவுக்கு கடத்திய 4,375 கிலோ வெடி மருந்து பறிமுதல் - 3 பேர் கைது + "||" + Abducted to Kerala via Guddalore 4,375 kg of explosives seized -3 arrested

கூடலூர் வழியாக கேரளாவுக்கு கடத்திய 4,375 கிலோ வெடி மருந்து பறிமுதல் - 3 பேர் கைது