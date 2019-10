மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லை மாவட்டத்தில் விதிமுறைகளை மீறி பட்டாசு வெடித்த 11 பேர் கைது + "||" + In Tirunelveli district Violation of rules The crackers exploded 11 arrested

நெல்லை மாவட்டத்தில் விதிமுறைகளை மீறி பட்டாசு வெடித்த 11 பேர் கைது