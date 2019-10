மாவட்ட செய்திகள்

கோவை போலீஸ் அருங்காட்சியகத்தில், காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ள சிறிய ரக போர் விமானம் + "||" + At the Coimbatore Police Museum, The smaller fighter aircraft on display

