மாவட்ட செய்திகள்

அனுமதி இல்லாமல் ஆழ்துளை கிணறு தோண்டினால் நடவடிக்கை - கலெக்டர் ஷில்பா எச்சரிக்கை + "||" + Without permission If digging a deep well The action Collector Shilpa Warning

அனுமதி இல்லாமல் ஆழ்துளை கிணறு தோண்டினால் நடவடிக்கை - கலெக்டர் ஷில்பா எச்சரிக்கை