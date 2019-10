மாவட்ட செய்திகள்

பயன்பாட்டில் இல்லாத ஆழ்துளை கிணறுகளை மூடவேண்டும் - நாராயணசாமி உத்தரவு + "||" + Close wells that are not in use - Narayanaswamy Order

பயன்பாட்டில் இல்லாத ஆழ்துளை கிணறுகளை மூடவேண்டும் - நாராயணசாமி உத்தரவு