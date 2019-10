மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடக சட்டசபை இடைத்தேர்தலில் எந்த கட்சியுடனும் கூட்டணி கிடையாது தேவேகவுடா அறிவிப்பு + "||" + In the Karnataka Assembly by-election There is no alliance with any party Deve Gowda Notice

கர்நாடக சட்டசபை இடைத்தேர்தலில் எந்த கட்சியுடனும் கூட்டணி கிடையாது தேவேகவுடா அறிவிப்பு