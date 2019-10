மாவட்ட செய்திகள்

அனுமதியின்றி ஆழ்துளை கிணறு அமைத்தால் கடும் நடவடிக்கை கலெக்டர் ஆனந்த் எச்சரிக்கை + "||" + Anand warned of serious action if digging of deep well without permission

அனுமதியின்றி ஆழ்துளை கிணறு அமைத்தால் கடும் நடவடிக்கை கலெக்டர் ஆனந்த் எச்சரிக்கை