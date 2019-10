மாவட்ட செய்திகள்

பர்கூர் மலைப்பகுதியில் விடிய விடிய பலத்த மழை: எண்ணமங்கலம் ஏரி நிரம்பியது; வரட்டுப்பள்ளம் அணையில் இருந்து உபரிநீர் வெளியேற்றம் + "||" + Heavy rain in the Burgur Mountains The Anamangalam lake is full Surface water discharge from Varaduppallam Dam

பர்கூர் மலைப்பகுதியில் விடிய விடிய பலத்த மழை: எண்ணமங்கலம் ஏரி நிரம்பியது; வரட்டுப்பள்ளம் அணையில் இருந்து உபரிநீர் வெளியேற்றம்