மாவட்ட செய்திகள்

பலத்த மழையால் கோரையாறு அருவியில் தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்து கொட்டுகிறது + "||" + Heavy rains cause water to flood into the Koraiyaru Falls

