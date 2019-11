மாவட்ட செய்திகள்

இடைத்தேர்தலுக்கு பிறகு கர்நாடகத்தில் பா.ஜனதா அரசு தானாகவே கவிழ்ந்துவிடும் காங். மூத்த தலைவர் வீரப்பமொய்லி பேட்டி + "||" + P. Janata Government in Karnataka Will automatically overflow Cong. Interview with senior leader Veerappa Moily

இடைத்தேர்தலுக்கு பிறகு கர்நாடகத்தில் பா.ஜனதா அரசு தானாகவே கவிழ்ந்துவிடும் காங். மூத்த தலைவர் வீரப்பமொய்லி பேட்டி