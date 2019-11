மாவட்ட செய்திகள்

பருவம் தவறிய மழையால் பயிர்சேதம்: விவசாயிகளுக்கு ரூ.10 ஆயிரம் கோடி நிவாரணம் - முதல்-மந்திரி பட்னாவிஸ் அறிவிப்பு + "||" + Crop cultivation by rain Rs 10 Thousand Crores Relief to Farmers Announcement of Chief-Minister Patnavis

பருவம் தவறிய மழையால் பயிர்சேதம்: விவசாயிகளுக்கு ரூ.10 ஆயிரம் கோடி நிவாரணம் - முதல்-மந்திரி பட்னாவிஸ் அறிவிப்பு