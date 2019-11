மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பூர் சூசையாபுரத்தில், வீடுகளை சுற்றி கழிவுநீர் தேங்குவதால் நோய் பரவும் அபாயம் - நடவடிக்கை எடுக்க பொதுமக்கள் கோரிக்கை + "||" + Dumping of sewage around homes The risk of spreading the disease Public demand for action

