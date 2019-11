மாவட்ட செய்திகள்

பணி பாதுகாப்பிற்கு நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால் கருணை கொலை செய்ய வேண்டும் சி.பி.சி.எல். ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் மனு + "||" + Unless action is taken to protect work, mercy must be killed. Petition for contract workers

