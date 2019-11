மாவட்ட செய்திகள்

விழுப்புரம் அருகே, 6 வயது மகளுடன் நர்சு, கிணற்றில் குதித்து தற்கொலை - கணவர் இறந்த சோகத்தில் துயர முடிவு + "||" + Near Villupuram, Nurse with 6 year old daughter, Suicide by jumping into the well

விழுப்புரம் அருகே, 6 வயது மகளுடன் நர்சு, கிணற்றில் குதித்து தற்கொலை - கணவர் இறந்த சோகத்தில் துயர முடிவு