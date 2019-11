மாவட்ட செய்திகள்

எடியூரப்பா பேசிய ஆடியோவை பா.ஜனதா தலைவர் நளின்குமார் கட்டீல் வெளியிட்டிருக்க வேண்டும் ; சித்தராமையா பேட்டி + "||" + The audio spoken by Yeddyurappa should have been released by BJP leader Nalin Kumar Katheel; Interview with Siddaramaiah

எடியூரப்பா பேசிய ஆடியோவை பா.ஜனதா தலைவர் நளின்குமார் கட்டீல் வெளியிட்டிருக்க வேண்டும் ; சித்தராமையா பேட்டி