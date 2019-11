மாவட்ட செய்திகள்

என்னை சந்திக்க வருபவர்கள் செல்போன் கொண்டு வரக்கூடாது; முதல்-மந்திரி எடியூரப்பா அறிவிப்பு + "||" + Those who come to visit me should not bring a cell phone; Announcement of chief-Minister Yeddyurappa

