சினிமா செய்திகள்

முகமூடி அணிந்து புகைப்படம் வெளியிட்ட பிரியங்கா சோப்ராவை சாடிய ரசிகர்கள் + "||" + Priyanka Chopra posted the photo with the mask

முகமூடி அணிந்து புகைப்படம் வெளியிட்ட பிரியங்கா சோப்ராவை சாடிய ரசிகர்கள்