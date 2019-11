மாவட்ட செய்திகள்

திப்பு ஜெயந்தி விழா ரத்து உத்தரவை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும்; கர்நாடக அரசுக்கு ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Tipu Jayanti ceremony cancelled need to reconsider; High court order to the Government of Karnataka

திப்பு ஜெயந்தி விழா ரத்து உத்தரவை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும்; கர்நாடக அரசுக்கு ஐகோர்ட்டு உத்தரவு