மாவட்ட செய்திகள்

குமரி மாவட்டத்தில் பழுதடைந்த சாலைகளை உடனே சீரமைக்க வேண்டும் அதிகாரிகளுக்கு, கலெக்டர் உத்தரவு + "||" + Collector ordered to repair the damaged roads in Kumari district immediately

குமரி மாவட்டத்தில் பழுதடைந்த சாலைகளை உடனே சீரமைக்க வேண்டும் அதிகாரிகளுக்கு, கலெக்டர் உத்தரவு