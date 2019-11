மாவட்ட செய்திகள்

2-ம் நிலை காவலர் பணிக்கான உடற்தகுதி தேர்வு சேலத்தில் 705 பேர் பங்கேற்பு + "||" + 705 Participants in Salem Fitness for the Level 2 Guard

2-ம் நிலை காவலர் பணிக்கான உடற்தகுதி தேர்வு சேலத்தில் 705 பேர் பங்கேற்பு