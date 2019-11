மாவட்ட செய்திகள்

சிவசேனாவுக்கு ஆதரவு இல்லை என்று சரத்பவார் அறிவிப்பு; ஆட்சி அமைக்க பா.ஜனதா தீவிரம் + "||" + Sharad Pawar announces not support for Shiv Sena; Ba Janatha intensifies to rule

சிவசேனாவுக்கு ஆதரவு இல்லை என்று சரத்பவார் அறிவிப்பு; ஆட்சி அமைக்க பா.ஜனதா தீவிரம்