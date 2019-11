மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் போடிநாயக்கன்பட்டி ஏரியில் ஆகாய தாமரைகள் அகற்றும் பணி மாநகராட்சி ஆணையாளர் தொடங்கி வைத்தார் + "||" + Corporation Commissioner inaugurates work on the removal of aerial giants at Salem Bodinayakanpatti Lake

சேலம் போடிநாயக்கன்பட்டி ஏரியில் ஆகாய தாமரைகள் அகற்றும் பணி மாநகராட்சி ஆணையாளர் தொடங்கி வைத்தார்