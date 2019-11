மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் பக்தர்களுக்கு இன்று முதல் லட்டு பிரசாதம் இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது

மாவட்ட செய்திகள்

மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் பக்தர்களுக்கு இன்று முதல் லட்டு பிரசாதம் இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது + "||" + Devotees at Madurai Meenakshi Amman Temple The first Laddu offering is being offered for free today

மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் பக்தர்களுக்கு இன்று முதல் லட்டு பிரசாதம் இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது