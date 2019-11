மாவட்ட செய்திகள்

பாலூரு, சட்டனஹடலு, பலிகே ஆகிய கிராமங்களில் மழையால் பாதிக்கப்பட்ட இடங்களில் மேல்-சபை தலைவர் ஆய்வு + "||" + In the villages of Paluru, Chattanahadalu and Balike Inspection of the Chairperson of the affected areas

பாலூரு, சட்டனஹடலு, பலிகே ஆகிய கிராமங்களில் மழையால் பாதிக்கப்பட்ட இடங்களில் மேல்-சபை தலைவர் ஆய்வு