மாவட்ட செய்திகள்

சொத்து தகராறில் தொழிலாளி கொலை: அண்ணன் மகன் உள்பட 2 பேருக்கு ஆயுள் தண்டனை + "||" + Worker killed in property dispute: Two people sentenced to life imprisonment including brother's son

சொத்து தகராறில் தொழிலாளி கொலை: அண்ணன் மகன் உள்பட 2 பேருக்கு ஆயுள் தண்டனை