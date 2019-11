மாவட்ட செய்திகள்

வெடிகுண்டு வீசி ரவுடியை கொலை செய்த 3 பேர் கைது - மேலும் 4 பேருக்கு போலீஸ் வலைவீச்சு + "||" + Three arrested for killing Rowdy - Four more people police police

வெடிகுண்டு வீசி ரவுடியை கொலை செய்த 3 பேர் கைது - மேலும் 4 பேருக்கு போலீஸ் வலைவீச்சு