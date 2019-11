மாவட்ட செய்திகள்

இந்த ஆண்டில் 2 ஆயிரத்து 333 விவசாயிகள் பயிர் காப்பீடு செய்தனர் - கலெக்டர் தகவல் + "||" + In this year 2 Thousand 333 farmers insured the crop Collector Information

இந்த ஆண்டில் 2 ஆயிரத்து 333 விவசாயிகள் பயிர் காப்பீடு செய்தனர் - கலெக்டர் தகவல்