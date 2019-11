மாவட்ட செய்திகள்

உரத்தட்டுப்பாட்டை சரிசெய்யாவிட்டால் போராட்டம் நடத்தப்படும் - விவசாயிகள் சங்கம் அறிவிப்பு + "||" + If the fertilizer shortage is not corrected The struggle will be conducted Farmers Association Announcement

உரத்தட்டுப்பாட்டை சரிசெய்யாவிட்டால் போராட்டம் நடத்தப்படும் - விவசாயிகள் சங்கம் அறிவிப்பு