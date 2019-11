மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லிக்குப்பம் அருகே பரபரப்பு, ஓடும் பஸ்சில் வி‌ஷவண்டு கடித்து போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் படுகாயம் + "||" + On a running bus Poisonous beetle Bite The Inspector of Police was wounded

நெல்லிக்குப்பம் அருகே பரபரப்பு, ஓடும் பஸ்சில் வி‌ஷவண்டு கடித்து போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் படுகாயம்