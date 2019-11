மாவட்ட செய்திகள்

நாடாளுமன்ற தேர்தலைப்போல் உள்ளாட்சி தேர்தலிலும் கூட்டணி தொடரும் - கோவையில் முதல்-அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பேட்டி + "||" + The coalition will continue in the local elections, just like the parliamentary election

நாடாளுமன்ற தேர்தலைப்போல் உள்ளாட்சி தேர்தலிலும் கூட்டணி தொடரும் - கோவையில் முதல்-அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பேட்டி