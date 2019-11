மாவட்ட செய்திகள்

திட்டங்களை செயல்படுத்த விடாமல் தடுப்பதா? அதிகாரிகளுக்கு எதிராக மக்களை திரட்டி போராட்டம் நடத்துவேன் - அமைச்சர் கந்தசாமி எச்சரிக்கை + "||" + Does it prevent projects from being implemented? I will rally people against the authorities

திட்டங்களை செயல்படுத்த விடாமல் தடுப்பதா? அதிகாரிகளுக்கு எதிராக மக்களை திரட்டி போராட்டம் நடத்துவேன் - அமைச்சர் கந்தசாமி எச்சரிக்கை