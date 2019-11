மாவட்ட செய்திகள்

சிவசேனா ஆட்சி அமைக்க காங்கிரஸ், தேசியவாத காங்கிரஸ் ஆதரவு கடிதம் அளிக்காதது ஏன்? ஆதித்ய தாக்கரே பேட்டி + "||" + Congress to form Shiv Sena regime Why didn't the Nationalist Congress support letter?

சிவசேனா ஆட்சி அமைக்க காங்கிரஸ், தேசியவாத காங்கிரஸ் ஆதரவு கடிதம் அளிக்காதது ஏன்? ஆதித்ய தாக்கரே பேட்டி