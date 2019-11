மாவட்ட செய்திகள்

திருவையாறு அருகே விஷம் தின்ற மாணவி சாவு கல்லூரி கட்டணத்தை தொலைத்ததால் மனமுடைந்தார் + "||" + A poisoning student near Thiruvaiyaru is saddened by the death of the college

திருவையாறு அருகே விஷம் தின்ற மாணவி சாவு கல்லூரி கட்டணத்தை தொலைத்ததால் மனமுடைந்தார்