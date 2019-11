மாவட்ட செய்திகள்

திட்டக்குடி அரசு பள்ளிக்கூடத்தில், குடிநீர் தொட்டியில் இறந்து கிடந்த பாம்பு + "||" + At the Government School, A dead snake in a drinking water tank

