மாவட்ட செய்திகள்

தகுதிநீக்க எம்.எல்.ஏ.க்கள் வழக்கில் சுப்ரீம் கோர்ட்டு தீர்ப்பு:கட்சி தாவல் தடை சட்டத்தை ரத்து செய்துவிடலாம்குமாரசாமி அதிருப்தி + "||" + The party may repeal the tab ban legislation

தகுதிநீக்க எம்.எல்.ஏ.க்கள் வழக்கில் சுப்ரீம் கோர்ட்டு தீர்ப்பு:கட்சி தாவல் தடை சட்டத்தை ரத்து செய்துவிடலாம்குமாரசாமி அதிருப்தி