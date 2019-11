மாவட்ட செய்திகள்

ஒரு லட்சம் மரக்கன்றுகளை வளர்த்து கஜா புயலில் பாதிக்கப்பட்ட கிராமங்களில் நடவு செய்யும் ஊராட்சி ஒன்றியம் + "||" + A panchayat union to grow one million trees and planting in villages affected by the Gaja storm

