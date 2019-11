மாவட்ட செய்திகள்

கீரனூர் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில், டாக்டர்கள் பற்றாக்குறையால் எட்டாக்கனியான மருத்துவ வசதி + "||" + At Kiranur Primary Health Center, Due to shortage of doctors, Ettakaneya is a medical facility

