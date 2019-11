மாவட்ட செய்திகள்

திருமருகல் வட்டாரத்தில் டெங்கு முன்எச்சரிக்கை பணிகளை சுகாதாரதுறையினர் தீவிரப்படுத்த வேண்டும் - அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தல் + "||" + Health sector needs to intensify dengue early warning Instruction of officers

திருமருகல் வட்டாரத்தில் டெங்கு முன்எச்சரிக்கை பணிகளை சுகாதாரதுறையினர் தீவிரப்படுத்த வேண்டும் - அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தல்