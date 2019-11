மாவட்ட செய்திகள்

நில அபகரிப்பு தொடர்பாககவர்னர் மாளிகையில் புகார் தெரிவிக்கலாம்கிரண்பெடி தகவல் + "||" + In connection with the land expropriation Complaints can be made to Governor's House

நில அபகரிப்பு தொடர்பாககவர்னர் மாளிகையில் புகார் தெரிவிக்கலாம்கிரண்பெடி தகவல்