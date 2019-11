மாவட்ட செய்திகள்

விளையாட்டு போட்டியில் வென்றவர்கள் பரிசு தொகை பெற வங்கி கணக்கு நகலை நாளைக்குள் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் கலெக்டர் பிரசாந்த் வடநேரே தகவல் + "||" + A copy of the bank account should be submitted by tomorrow Collector Prashant Vadanere Information

