மாவட்ட செய்திகள்

கறம்பக்குடி அருகே, அரசு பள்ளியை சுற்றி சாக்கடை கழிவுகள் - காய்ச்சலால் அவதிப்படும் மாணவர்கள் + "||" + Near Karambakkudi Sewage dumps around government school Students suffering from fever

கறம்பக்குடி அருகே, அரசு பள்ளியை சுற்றி சாக்கடை கழிவுகள் - காய்ச்சலால் அவதிப்படும் மாணவர்கள்