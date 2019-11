மாவட்ட செய்திகள்

திசையன்விளை அரசு ஆஸ்பத்திரியில் குழந்தைக்கு தடுப்பூசி போட மறுத்த செவிலியர் பணியிடை நீக்கம் + "||" + Thisayanvilai in government hospital Refusing to vaccinate the child Nurse suspended

