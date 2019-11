மாவட்ட செய்திகள்

ஆட்சியில் சமபங்கு திட்டம் உருவாக்கப்பட்ட போதுபா.ஜனதா தலைவர்களால் மோடி ஒதுக்கி வைக்கப்பட்டு இருந்தாரா?அமித்ஷாவுக்கு, சஞ்சய் ராவத் கேள்வி + "||" + Was Modi sidelined by BJP leaders? For Amit Shah, Sanjay Rawat is the question

ஆட்சியில் சமபங்கு திட்டம் உருவாக்கப்பட்ட போதுபா.ஜனதா தலைவர்களால் மோடி ஒதுக்கி வைக்கப்பட்டு இருந்தாரா?அமித்ஷாவுக்கு, சஞ்சய் ராவத் கேள்வி