மாவட்ட செய்திகள்

ஊசூரில் குடிநீர் ஆதாரமாக விளங்கிய கிணறு பாழடைந்து கிடக்கும் அவலம் - நடவடிக்கை எடுக்க பொதுமக்கள் கோரிக்கை + "||" + The well that was the source of drinking water is dilapidated Public demand for action

ஊசூரில் குடிநீர் ஆதாரமாக விளங்கிய கிணறு பாழடைந்து கிடக்கும் அவலம் - நடவடிக்கை எடுக்க பொதுமக்கள் கோரிக்கை