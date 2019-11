மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பூர் 15 வேலம்பாளையத்தில் அனுமதியின்றி செயல்பட்ட குடிநீர் நிறுவனத்திற்கு ‘சீல்’ + "||" + At Tirupur 15 Velampalayam The water company without permission 'sealed'

திருப்பூர் 15 வேலம்பாளையத்தில் அனுமதியின்றி செயல்பட்ட குடிநீர் நிறுவனத்திற்கு ‘சீல்’