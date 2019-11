மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லை புறநகர் மாவட்டத்தில் உள்ளாட்சி தேர்தலில் போட்டியிட அ.தி.மு.க.வினர் விருப்ப மனு வழங்கல் + "||" + In the suburban district of Tirunelveli To contest local elections The AIADMK leader Custom petition presentation

நெல்லை புறநகர் மாவட்டத்தில் உள்ளாட்சி தேர்தலில் போட்டியிட அ.தி.மு.க.வினர் விருப்ப மனு வழங்கல்