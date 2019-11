மாவட்ட செய்திகள்

ரபேல் வழக்கில் சீராய்வு மனு தள்ளுபடி: மோடி அரசுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டு நற்சான்றிதழ் வழங்கி உள்ளது - ஜி.கே.வாசன் பேட்டி + "||" + Petition dismissed in Rafael case The Supreme Court has granted Modi government credentials Interview by GK Vasan

ரபேல் வழக்கில் சீராய்வு மனு தள்ளுபடி: மோடி அரசுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டு நற்சான்றிதழ் வழங்கி உள்ளது - ஜி.கே.வாசன் பேட்டி