மாவட்ட செய்திகள்

தகுதி நீக்க எம்.எல்.ஏ.க்கள் வெற்றி குறித்து எடியூரப்பாவுக்கு கவலைதேவேகவுடா சொல்கிறார் + "||" + Regarding the success of MLAs to remove the eligibility Worry for Yeddyurappa

தகுதி நீக்க எம்.எல்.ஏ.க்கள் வெற்றி குறித்து எடியூரப்பாவுக்கு கவலைதேவேகவுடா சொல்கிறார்